Россиянам рассказали, как будут оплачиваться больничные в новогодние праздники

«Поскольку все работающие застрахованы и за сотрудника выплачиваются страховые взносы, то ему будут оплачены все календарные дни, указанные в листе временной нетрудоспособности Если больничный лист открыт начиная с 1 января 2025 года, то будут учтены 2024 и 2023 года, а если в конце 2024 года, тогда в расчёт пойдут 2023 и 2022 года», — пояснил профессор.
По его словам, при начислении оплаты больничного учитываются страховой стаж, количество дней заболевания и средняя заработная плата.
До этого Виноградов говорил, что увольнение в период новогодних праздников проходит так же, как и в любое другое время года.
Он подчеркнул, что сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в любой момент в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Для этого нужно подать письменное уведомление работодателю минимум за две недели до планируемого ухода, добавил эксперт.