Россиянам рассказали, как будут оплачиваться больничные в новогодние праздники

«Поскольку все работающие застрахованы и за сотрудника выплачиваются страховые взносы, то ему будут оплачены все календарные дни, указанные в листе временной нетрудоспособности Если больничный лист открыт начиная с 1 января 2025 года, то будут учтены 2024 и 2023 года, а если в конце 2024 года, тогда в расчёт пойдут 2023 и 2022 года», — пояснил профессор.