Россиянам рассказали, что делать если лень застала в разгар рабочего дня

«Если специфика работы позволяет, попробуйте поработать денек из дома или из кафе. Порой бывает так, что мелкие офисные задачи и общение с коллегами отнимают время и лень берет свое. Обсудите с начальником варианты гибридного графика, хотя бы на короткое время», — сказал Наумов.