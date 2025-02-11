Россиянам рассказали, что дает статус предпенсионера

По словам сенатора, немаловажное правило — уволить сотрудника-предпенсионера или отказать ему в приеме на работу из-за возраста нельзя, поскольку за такую дискриминацию работодателю грозит административная, а то и уголовная ответственность. Епифанова добавила, что статус предпенсионера предполагает дополнительное профессиональное образование — бесплатные программы обучения и переквалификации. Эксперт уточнила, что предпенсионеры могут рассчитывать на два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации, и на это время сохраняется место работы и средний заработок. Епифанова сказала, что люди предпенсионного возраста могут воспользоваться налоговыми льготами в зависимости от региона проживания. Для получения льготы по налогу на имущество и земельному налогу нужно подтвердить предпенсионный статус справкой (можно заказать на «Госуслугах»).