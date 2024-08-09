Россиянам раскрыли сроки оформления шенгена в разные страны

При этом эксперты предупреждают, что записаться в визовый центр Испании будет очень сложно — его сайт зависает, а свободные слоты появляются редко. Французское консульство рассматривает документы в течение 3−4 недель, однако и там возникают проблемы с записью. В настоящее время «окошки» есть лишь на октябрь, но и те разбирают очень быстро.