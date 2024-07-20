Россиянам раскрыли способы вдвое меньше платить за электричество

По словам специалистки, качественное утепление дома позволит сэкономить 40−50 процентов на обогреве, если здание отапливается электричеством. Летом утепление тоже полезно — так помещения будут медленнее нагреваться, а значит, придется реже использовать кондиционер. В этом поможет установка многокамерных окон, герметизация стен, крыши и цоколя.