Россиянам раскрыли самые выгодные направления для путешествий в сентябре

Так, добраться из столицы в Казань и обратно получится за 6,9 тысячи рублей, в Калининград — за 9,8 тысячи рублей, а в Минеральные Воды — за 11,9 тысячи рублей. Кроме того, в список самых бюджетных маршрутов по России вошли Махачкала (13 тысяч рублей), Горно-Алтайск (20,2 тысячи рублей), Иркутск (20,8 тысячи рублей), Сочи (21,1 тысячи рублей), Южно-Сахалинск (25 тысяч рублей), Владивосток (26,7 тысячи рублей) и Петропавловск-Камчатский (48,4 тысячи рублей).