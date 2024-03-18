Россиянам раскрыли правильные способы стирки пуховика

В первую очередь специалистка призвала перед очищением куртки внимательно смотреть бирку, на которой указано, допустимо ли стирать ее в машинке. «Некоторые модели рекомендуется сдавать в химчистку. Обратите внимание на состав материалов, если присутствует мембрана, то такие изделия можно стирать только специальными жидкими порошками, которые ее не разрушают», — рассказала эксперт.