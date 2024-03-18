Россиянам раскрыли правильные способы стирки пуховика

В первую очередь специалистка призвала перед очищением куртки внимательно смотреть бирку, на которой указано, допустимо ли стирать ее в машинке. «Некоторые модели рекомендуется сдавать в химчистку. Обратите внимание на состав материалов, если присутствует мембрана, то такие изделия можно стирать только специальными жидкими порошками, которые ее не разрушают», — рассказала эксперт.
Помимо этого, Носкова посоветовала отсоединить от изделия ненужные элементы, такие как воротник, отделка капюшона, пояс с крупной металлической пряжкой или декоративные манжеты. Кроме того, собеседница издания порекомендовала застегнуть все карманы и вывернуть пуховик наизнанку, чтобы избежать царапин и не повредить декоративные элементы.
Кроме того, женщина также напомнила о действенности специальных приспособлений для стирки.
В заключение Носкова заявила, что упомянутый предмет гардероба нельзя сушить на батарее или в сушилке, поскольку это может привести к деформации и скатыванию наполнителя.
Ранее в марте блогерша раскрыла простой способ вернуть белизну носкам. Она рассказала, что избавить носки от загрязнений, бактерий и неприятного запаха поможет лимон.