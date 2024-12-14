Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников

«Первое, обычно в Новый год с 1 января вступают в силу различные законы. Второе, на конец года планируются выплаты локальным группам населения. Мошенники могут использовать эти тезисы, которые отлично сопрягаются с чем-то волшебным, нестандартным, необычным. И под этим соусом они могут забирать нужные им данные граждан для того, чтобы лишать их финансов, а не наоборот», — предупредил Щельцин.
Эксперт рекомендовал всегда подвергать сомнению любые нестандартные коммуникации и предложения.
«Человек под натиском этих моментов выключает в себе какую-либо рассудительность, желание взять паузу, подумать, посоветоваться. Бывает, мошенники специально говорят о том, что в рамках какого-то процесса, наоборот, нельзя никому об этом рассказывать, иначе вы нарушите гостайну или что-то еще. Поэтому человек находится в этот момент в вакууме информационном и принимает неправильное решение», — заключил он.
Ранее стало известно, что мошенники начали применять новую схему для кражи денег россиян — в ней задействованы виртуальные клоны банковских карт. Все происходит следующим образом: злоумышленники звонят и представляются сотрудниками сотового оператора. С их слов, необходимо продлить договор на обслуживание, для чего требуется установить мобильное приложение, а на деле — шпионскую программу. Злоумышленники с ее помощью смогут удаленно управлять устройством.