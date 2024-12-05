Россиянам предложили попробовать на вкус известные советские фильмы

Шефы из нижегородского ресторана TT Bistro и екатеринбургского стейк-бара «Жадина Говядина» вдохновились французским кино. В столице закатов гостям предлагают попробовать утиную грудку с бататом в текстурах, соусом из каштана и грибов, дополненная эмульсией из малины и можжевелового масла. Повар объяснил, что это блюдо связано с серией фильмов «Такси» и должно ассоциироваться с высокотехнологичным автомобилем, на котором ездил главный герой. А уральский ресторан решил удивить посетителей томленой говяжьей щечкой, отсылающей к фильму «1+1».