Россиянам посоветовали разминку, которую должен выполнять каждый водитель

Первая и самое основное в разминке стоя — это ходьба. Выходим из машины и начинаем ходить. Например, можно дойти до кафе и взять себе кофе, можно просто прогуляться и посмотреть на облака. Чтобы разнообразить ходьбу можно добавить подъемы коленей к груди или добавить упражнение со сгибанием коленей, чтоб пятка касалась ягодицы. Полезны различные приседания. Обязательно включите элементы растяжки в свою «физминутку». Самое полезное для водителей: растяжка ягодичных мышц, растяжка квадрицепса и задней поверхности ноги, стоп. Именно в этих областях у тех, кто долго за рулем, происходят зажимы.