Россиянам посоветовали отказаться от популярного завтрака

Михалева назвала мюсли и хлопья не лучшим выбором для утреннего приема пищи, поскольку в них содержится много сахара. В 100 граммах продукта от 320 до 470 килокалорий, что, по словам врача, «сравнимо с высококалорийными сладостями и десертами». Регулярное употребление этих продуктов в сочетании с малоподвижным образом жизни неизбежно приведет к набору веса, подчеркнула диетолог.