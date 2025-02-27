Россиянам посоветовали лучшие продукты для борьбы с морщинами

«Не стоит забывать и про жирные сорта рыбы, обогащенные витаминами A и D, а также микроэлементами, улучшающими кровоток и насыщение клеток кислородом. И, конечно, нельзя не упомянуть про авокадо, который способствует разглаживанию морщин и повышает тонус кожи», — отметила Носарева.