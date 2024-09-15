Россиянам посоветовали книги, которые помогут на старте в браке или при разводе

«Одной из самых важных книг о любви, семье, браке и партнерстве назову работу Ольги Примаченко “С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе”. Ольга, автор абсолютного бестселлера “К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя”, разбирает все грани отношений мужчины и женщины, от осознанного выбора одиночества до поиска любви, от решения быть вместе до расставания», — рассказала Тарасова.
Вступая в новый союз, мы неизбежно привносим в него и опыт предыдущих отношений, и детские травмы, и родительские представления об идеальной семье. Скорее всего, правила и принципы, усвоенные ранее, будут отличаться у вас и партнера. Понять друг друга помогут эти произведения.
«Небольшая, но емкая и чрезвычайно полезная книга психологов Амира Левина и Рэйчел Хеллер “Подходим друг другу. Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения” рассказывает, как выстраивать союзы, основанные на любви и доверии, у партнеров с разными типами привязанности. А работа российского психолога Анастасии Долгановой “Мужчина, женщина и их родители: как наш детский опыт влияет на взрослые отношения” поможет прояснить представления об идеальных парах», — рекомендовала эксперт.
А какой именно формат отношений вы ищете? Присмотритесь к книге журналистки Светланы Кольчик «Новая семья. Гостевой брак, лоскутная семья и другие форматы отношений в современном мире»: она рассказывает о самом разном опыте.
«Сразу после медового месяца стоит обратиться к бестселлеру Джона Готтмана. Еще в 1986 году он с супругой Джули Шварц-Готтман создал “Лабораторию любви”, в которой на протяжении недель и месяцев наблюдал за парами: как они общаются, как быстро откликаются на призыв, как часто обнимаются и так далее. Теперь психологи с точностью до 90% могут сказать, ждет ли пару счастливое будущее вместе! Из книги “7 принципов счастливого брака, или Эмоциональный интеллект в любви” вы узнаете, что нужно сделать, чтобы сохранить союз на долгие годы», — отметила редактор.
Распространенная проблема в паре — несправедливо распределенные обязанности. Даже в самых осознанных и равноправных союзах нет-нет да и встретится желание одного из партнеров увильнуть от выполнения домашних дел. Обрести командный дух и изменить отношения к быту поможет книга Нейта и Кейли Клемп «Любовь и немного больше. Принципы отношений для пар, которые стремятся к близости и взаимопониманию в современном мире»: в ней супруги делятся опытом, как сохранить гармонию и не перегрузить ни себя, ни другого обязанностями.
«Важно задуматься и о деньгах. Порой женщины в браке становятся финансово зависимы от супруга, а после развода не получают ничего. Заранее обезопасьте себя! Читайте книгу финансового советника Светланы Шишкиной “Любить. Считать. Как построить крепкие и здоровые отношения на основе финансовой независимости”», — сказала Тарасова.
Настоящим крахом для семьи может стать измена партнера. Но не всегда неверность — это конец. Решите для себя, готовы ли вы простить близкого человека, с книгой психолога Марины Травковой «Неверность. Почему любимые изменяют, стоит ли прощать, можно ли избежать»: здесь много поддержки для тех, кому изменили, и ответы на распространенные вопросы.
«Если все же приняли решение расстаться, постарайтесь прожить это тяжелое событие бережно для своей психики. Не корите себя, не торопите процесс, дайте себе возможность отгоревать сложные чувства. Сочувствие и практические советы ищите в работе Джилл Соквелл и Сюзанны Рисс “В разводе и счастлива. Как пройти через расставание и создать жизнь, которую вы полюбите”. В ней также есть комментарии российского юриста по бракоразводным процессам», — резюмировала она.