Россиянам посоветовали книги, которые помогут на старте в браке или при разводе

«Сразу после медового месяца стоит обратиться к бестселлеру Джона Готтмана. Еще в 1986 году он с супругой Джули Шварц-Готтман создал “Лабораторию любви”, в которой на протяжении недель и месяцев наблюдал за парами: как они общаются, как быстро откликаются на призыв, как часто обнимаются и так далее. Теперь психологи с точностью до 90% могут сказать, ждет ли пару счастливое будущее вместе! Из книги “7 принципов счастливого брака, или Эмоциональный интеллект в любви” вы узнаете, что нужно сделать, чтобы сохранить союз на долгие годы», — отметила редактор.