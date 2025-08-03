Россиянам посоветовали фотографировать участки земли, чтобы их не изъяли

По его словам, собственникам теперь лучше документально фиксировать, что они следят за участком. «Освоение требует не только регулярного ухода (например, покоса травы и установки ограждения), но и документального подтверждения предпринятых действий. В условиях ужесточения контроля рекомендуется фиксировать состояние участка фото- и видеоматериалами, отмечая даты», — рассказал Зорин. По его словам, это необходимо из-за того, что муниципальные органы власти могут дистанционно осматривать участки, в том числе с помощью специального программного обеспечения с геолокационной привязкой «и составлением актов, оспаривание которых невозможно на стадии составления в судебном порядке», пояснил юрист.