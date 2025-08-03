Россиянам посоветовали фотографировать участки земли, чтобы их не изъяли

В противном случае их ждут штрафы или изъятие, но до 2028 года такие меры применяться не будут, напомнил в разговоре с РБК юрист Александр Зорин.
Штрафы за неосвоение участков, предусмотренные ст. 8.8 КоАП, по его словам, возвращаются в правоприменительную практику после появления четких критериев освоения, утвержденных правительством. «Теперь, с их появлением, штрафы вновь обретают законную силу», — рассказал он.
По его словам, собственникам теперь лучше документально фиксировать, что они следят за участком. «Освоение требует не только регулярного ухода (например, покоса травы и установки ограждения), но и документального подтверждения предпринятых действий. В условиях ужесточения контроля рекомендуется фиксировать состояние участка фото- и видеоматериалами, отмечая даты», — рассказал Зорин. По его словам, это необходимо из-за того, что муниципальные органы власти могут дистанционно осматривать участки, в том числе с помощью специального программного обеспечения с геолокационной привязкой «и составлением актов, оспаривание которых невозможно на стадии составления в судебном порядке», пояснил юрист.
Собственникам важно, уточняет Зорин, отслеживать появление таких актов, своевременно реагировать на предостережения и предоставлять доказательства освоения, включая свидетельские показания, а также фото- и видеофиксацию.
Адвокат Дмитрий Аграновский заявил РБК, что штрафы дачникам за заброшенные участники — мера «в правильном направлении». Тем не менее, по его мнению, такое решение не должно ограничивалась исключительно карательными мерами. «Очень часто, к сожалению, подобного рода проблемы возникают вынужденно. Умерли родственники более старшие, а молодежь не приучена к отдыху на дачных участках. Одно время это даже было предметом осмеяния, и немодно как-то это было», — рассказал юрист.
Аграновский считает, что помимо назначения штрафов стоит в том числе проанализировать, почему сейчас россияне чаще выбирают отдых за границей или вдали от «своих родных мест».
С 1 марта в силу вступили изменения в законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества». Они установили срок в три года на освоение и облагораживание участков в населенных пунктах и садоводствах их собственниками.
Так, в отсутствие изменений по прошествии трех лет владельцев могут оштрафовать, а штраф может составить до 50 тыс. руб. Они также рискуют столкнуться с последующей принудительной продажей владений, о чем принимать решение уже будет суд.