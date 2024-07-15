Россиянам посоветовали чаще есть квашеную капусту

Булсевич посоветовал россиянам для улучшения пищеварения чаще есть квашеную капусту и кимчи. Эти продукты богаты антиоксидантами, витамином С, клетчаткой, пре- и пробиотиками, которые улучшают пищеварение, поддерживают здоровую микрофлору кишечника и, как следствие, укрепляют иммунитет.