Россиянам перечислили секреты снижения платежей за ЖКХ

Однако некоторые услуги, например, лифт, оплачивать нужно, даже если вы им не пользуетесь. Важно внимательно следить за квитанциями и обращать внимание на непонятные начисления или резкий рост платежей, что может свидетельствовать о необоснованных расходах. Также можно сэкономить, заменив лампы накаливания на светодиоды и установив аэраторы на краны для уменьшения расхода воды, заключил Аброськин.