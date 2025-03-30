Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам перечислили секреты снижения платежей за ЖКХ

Россияне могут сократить расходы на ЖКХ, утепляя стены своей квартиры изнутри. Об этом сообщил руководитель направления ЖКХ СБЕ «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Никита Аброськин.

Источник: РИА "Новости"

Заменив лампы накаливания на светодиоды, можно значительно сэкономить на ЖКХ, заявил Аброськин.

«Для жителей холодных квартир (особенно на первых/последних этажах и в угловых помещениях) эффективным решением для экономии расходов на ЖКХ станет внутреннее утепление стен», — передает слова Аброськина Life. Он уточнил, что это способствует снижению теплопотерь и расходов на отопление. Другим способом является отказ от неиспользуемых платных услуг, таких как радиоточка, что может сэкономить более 100 рублей в месяц. Для отказа необходимо подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ).

Однако некоторые услуги, например, лифт, оплачивать нужно, даже если вы им не пользуетесь. Важно внимательно следить за квитанциями и обращать внимание на непонятные начисления или резкий рост платежей, что может свидетельствовать о необоснованных расходах. Также можно сэкономить, заменив лампы накаливания на светодиоды и установив аэраторы на краны для уменьшения расхода воды, заключил Аброськин.