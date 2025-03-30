Россиянам перечислили секреты снижения платежей за ЖКХ

Заменив лампы накаливания на светодиоды, можно значительно сэкономить на ЖКХ, заявил Аброськин.
«Для жителей холодных квартир (особенно на первых/последних этажах и в угловых помещениях) эффективным решением для экономии расходов на ЖКХ станет внутреннее утепление стен», — передает слова Аброськина Life. Он уточнил, что это способствует снижению теплопотерь и расходов на отопление. Другим способом является отказ от неиспользуемых платных услуг, таких как радиоточка, что может сэкономить более 100 рублей в месяц. Для отказа необходимо подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ).
Однако некоторые услуги, например, лифт, оплачивать нужно, даже если вы им не пользуетесь. Важно внимательно следить за квитанциями и обращать внимание на непонятные начисления или резкий рост платежей, что может свидетельствовать о необоснованных расходах. Также можно сэкономить, заменив лампы накаливания на светодиоды и установив аэраторы на краны для уменьшения расхода воды, заключил Аброськин.