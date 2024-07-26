Россиянам перечислили главные признаки прослушки на телефоне

«Проверка смартфона на наличие прослушки — важный шаг для обеспечения конфиденциальности и безопасности ваших данных и личной информации. В первую очередь, я рекомендую обращать внимание на необычное поведение устройства. Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается, или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО. Эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам», — сказал он.