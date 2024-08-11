Россиянам ограничат сбор еще одного ценного продукта

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха — места и объемы заготовки теперь будут определять регионы, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
Это связано с тем, что собранный у населения ценный природный ресурс — кедровый орех зачастую скупают заготовители, а затем отправляют его на экспорт или реализуют внутри страны. «То есть, предприниматели получают ресурс без оплаты в адрес государства и несут только накладные расходы», — пояснила юрист.
По ее мнению, процесс сбора и экспорта ореха необходимо упорядочить, тем более за его незаконный сбор и контрабанду предусмотрена уголовная ответственность.
Кроме того, предлагается обязать участников аукционов на право коммерческого использования дикоросов и лекарственных растений предоставлять доказательства наличия у них инфраструктуры переработки. Эта инфраструктура даст гражданам новые рабочие места и обогатит бюджет налогами.