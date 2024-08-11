Россиянам ограничат сбор еще одного ценного продукта

Это связано с тем, что собранный у населения ценный природный ресурс — кедровый орех зачастую скупают заготовители, а затем отправляют его на экспорт или реализуют внутри страны. «То есть, предприниматели получают ресурс без оплаты в адрес государства и несут только накладные расходы», — пояснила юрист.