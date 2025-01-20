Россиянам объяснили, зачем нужно есть в одно и то же время

Часы, когда человек ест, зависят в том числе от его индивидуальных биологических ритмов. «Жаворонки» нередко просыпаются голодными, а «совы» могут 1,5−2 часа не вспоминать о завтраке. Однако никому из них не стоит ограничиваться с утра чашкой горячего напитка. Нужно позаботиться о полноценном приеме пищи, в котором будут присутствовать белки и жиры. Так человек будет сытым и сможет не перекусывать в ожидании обеда. Время обеда и ужина у разных людей тоже будет разным. Однако врачи не рекомендуют есть позже, чем за 2−3 часа до отхода ко сну.