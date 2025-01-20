Россиянам объяснили, зачем нужно есть в одно и то же время

Как сообщает Роспотребнадозр по Санкт-Петербургу, работа пищеварительной системы подчинена биологическим часам. Если человек находит оптимальный для себя режим питания и каждый день его соблюдает, это помогает хорошему пищеварению, усвоению еды и метаболизму. Кроме того, это улучшает здоровье и всего организма.
В понятие режима питания входят пять аспектов.
1. Количество приемов пищи в течение суток.
Универсального графика нет, но обычно рекомендуется есть три-пять раз в день. Например, первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Также может быть сокращенный вариант из трех приемов пищи. Есть реже двух раз в день врачи обычно не советуют, а оптимальным чаще всего называют четырехразовое питание.
2. Распределение рациона в течение дня.
Важно не только число трапез, но и то, как распределяется количество и набор питательных веществ, поступающих в организм. Дело в том, что органы, участвующие в пищеварении, в течение суток работают неодинаково. Утром, давая нам сигнал к пробуждению, организм активизирует и пищеварительную систему. Большая часть желудочного сока, расщепляющего пищу, приходится на утро и день. Максимум его выделения отмечается в середине дня, а минимум — ночью. Поэтому ⅔ общего количества суточного рациона пищи лучше принимать за завтраком и обедом и около ⅓ — за ужином.
3. Время приемов пищи.
Часы, когда человек ест, зависят в том числе от его индивидуальных биологических ритмов. «Жаворонки» нередко просыпаются голодными, а «совы» могут 1,5−2 часа не вспоминать о завтраке. Однако никому из них не стоит ограничиваться с утра чашкой горячего напитка. Нужно позаботиться о полноценном приеме пищи, в котором будут присутствовать белки и жиры. Так человек будет сытым и сможет не перекусывать в ожидании обеда. Время обеда и ужина у разных людей тоже будет разным. Однако врачи не рекомендуют есть позже, чем за 2−3 часа до отхода ко сну.
4. Интервалы между приемами пищи.
Промежутки нужны, чтобы еда, попавшая в наш организм, спокойно прошла пищеварительный цикл, не перемешиваясь с новыми порциями. Обычно пища проходит по кишечному тракту за три-четыре часа. Это среднее время и считается оптимальным в качестве перерыва между приемами пищи. Перерывы дольше пяти часов устраивать не стоит (кроме ночного отдыха).
5. Время, затрачиваемое на прием пищи.
Вредно есть на бегу, торопясь или, наоборот, растягивая прием пищи на несколько часов. На трапезу нужно тратить 10−15 минут, посвятив это время только еде.
Таким образом, режим питания — это не только еда в одно и то же время, но и соблюдение многих других рекомендаций. Если ваш режим приема пищи нельзя назвать слишком строгим, не стоит пытаться сразу привести его в соответствие со всеми правилами. Можно начать с чего-то одного. Эксперты советуют прислушиваться к себе.
Через некоторое время станет ясно, когда для вас оптимально садиться есть. Найденный ритм наверняка приведет к положительным изменениям. Привыкнув к одному аспекту, постепенно попробуйте ввести остальные.
«Наш организм, живущий по биологическим часам, очень приветствует повторяющийся день за днем распорядок. Пища, поступающая в организм, будет лучше перевариваться, уменьшатся ощущения дискомфорта и тяжести после еды», — отметили эксперты.
Кроме того, благодаря режиму питания люди реже съедают больше, чем нужно. Это связано с тем, что привыкшее к регулярному питанию тело не станет требовать лишнего. Также режим питания помогает нормализовать стул и обмен веществ.
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