Россиянам объяснили, зачем нужна кредитная история и как ее проверить

Специалисты отметили, что работодатель может проверить кредитную историю подчиненного, но только если это прописано в договоре, а он дал свое согласие. Вообще отказать в приеме на работу из-за долгов по закону нельзя. Вместе с тем большие просрочки могут все же повлиять на общее впечатление потенциального руководителя. Важно: те, кого признали банкротом в течение трех последних лет до трудоустройства, не могут занимать руководящие должности.