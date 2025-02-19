Россиянам объяснили, зачем нужна кредитная история и как ее проверить

Как рассказывает «Объясняем. РФ», хорошая кредитная история требуется, чтобы оформить страховой полис со скидкой, взять новый заем в банке. Кроме того, это может понадобиться, чтобы устроиться на престижную работу.
Что такое кредитная история
Она представляет собой данные с 2005 года или с момента получения первого займа обо всех заявках на кредит, запросах кредитной истории. Также по кредитной истории можно посмотреть, вовремя ли человек выплачивал долги.
Зачем нужна кредитная история
По ней кредиторы оценивают риски, рассматривая заявку заемщика. Запросить историю долгов могут работодатели, страховщики, сервисы каршеринга и другие юридические лица. Эксперты подчеркивают, что сделать это может любая организация, но только с согласия человека. В целом по кредитной истории оценивают, насколько он ответственный и дисциплинированный.
Как проверить самому
Первое, что нужно, — это узнать, в каких БКИ находится ваше досье. Это можно сделать через сервис «Получение сведений из Центрального каталога кредитных историй» на портале госуслуг.
В течение рабочего дня в личный кабинет вам придут контакты нужных бюро. Нужно будет зарегистрироваться на их сайтах с помощью «Госуслуг» и запросить кредитную историю. Бесплатно это можно сделать дважды в год. Дополнительные запросы будут платными, их стоимость будет варьироваться от 450 до 899 рублей.
Хорошая кредитная история
Если человек платил без просрочек, не подавал много заявок на кредиты одновременно (если это не ипотека и не автокредит), успешно выплатил множество кредитов, желательно разных видов, и у него мало действующих займов, историю посчитают хорошей.
Важно учитывать, что даже при отсутствии кредитов у вас может быть кредитная история. Так происходит, когда при трудоустройстве сотрудника работодатель обращается в БКИ. В таком случае кредитная история будет пустой, а рейтинг может быть низким. Однако при одобрении первого займа учтут ваш доход, стаж работы на нынешнем месте и наличие имущества для залога.
Плохая кредитная история
История считается плохой, если:
- были серьезные просрочки по платежам
- долг не выплатили или продали коллекторам, пытались взыскать через суд.
Также на оценку влияет число действующих займов и недавнее банкротство.
Снизить рейтинг может и досрочное погашение кредита, но незначительно, поэтому на это можно не обращать внимания.
Что такое кредитный рейтинг
Он показывает вероятность одобрения займа. При его расчете учитывают, сколько у человека было кредитов, были ли просрочки, много ли платежей было сделано после погашения просрочки, сколько заявок на кредит подано в последнее время, куда обращались за займом — в банки или микрофинансовую организацию.
«Кредиторы обращают внимание не только на рейтинг, но и на другие факторы — например, доходы заемщика и его семейное положение», — уточнили эксперты.
Сколько нужно баллов, чтобы дали кредит
Рейтинг может составлять от 1 до 999 баллов. Если показатель выше 942, то вероятность одобрения займа максимальна. Если 825−941 — шансы получить кредит высокие. Когда рейтинг составляет 597−824 баллов, могут одобрить меньшую сумму или попросить гарантии, например выдать деньги под залог машины. Если меньше 596 — у вас большой риск отказа.
Кредитная история и работа
Специалисты отметили, что работодатель может проверить кредитную историю подчиненного, но только если это прописано в договоре, а он дал свое согласие. Вообще отказать в приеме на работу из-за долгов по закону нельзя. Вместе с тем большие просрочки могут все же повлиять на общее впечатление потенциального руководителя. Важно: те, кого признали банкротом в течение трех последних лет до трудоустройства, не могут занимать руководящие должности.
Как улучшить кредитную историю
Чтобы повысить кредитный рейтинг, погасите все долги по кредитам и квартплате, выплатите штрафы, алименты, заплатите налоги. Также проверьте кредитную историю на ошибки и оспорьте их, если они есть. Для этого надо написать заявление в БКИ.
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