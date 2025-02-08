Россиянам объяснили, зачем читать книги в 2025 году

Первый европейский журналист Джозеф Аддисон еще в XVII веке отметил: «Чтение для ума — то же, что физические упражнения для тела». Современный российский доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская, эксперт в области нейропсихологии, согласна: «Некоторые продолжают повторять, что нервные клетки не восстанавливаются. Но это утверждение — неправда. Всё зависит от того, заставляете ли вы мозг работать. Вам должно быть регулярно сложно и трудно. Если не давать мышцам нагрузку, то они атрофируются. С мозгом так же». Учёные Йельского университета это подтвердили: путем исследований установили взаимосвязь чтения и увеличения продолжительности жизни, благодаря отсрочке старения мозга и проблем с памятью. Дело в том, что во время чтения формируются новые нейронные связи, а нейропластичность увеличивается.