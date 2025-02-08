Россиянам объяснили, зачем читать книги в 2025 году

Несмотря на это, люди живут на автопилоте, потребляя поверхностную информацию. Редактор художественной литературы сервиса Литрес Анна Данилина рассказала «Газете.Ru», зачем читать книги в эпоху клипового мышления и полной цифровизации.
«Во время чтения задействуются 20 областей мозга. Если просто: через зрительный центр мы видим буквы, складываем их в слова благодаря угловой извилине, далее — создаём образы (визуализация), анализируем прочитанное, и только после выделяется гормон радости, эндорфин, и мы получаем яркие эмоции, даже если сюжет не захватил. При просмотре фильмов мы сразу видим готовую картинку и испытываем соответствующие чувства. В этом нет ничего плохого: хорошие ленты — классный вариант досуга, если в меру. Но чтобы мозг работал, развивался и тренировался, нужны книги», — объяснила она.
Первый европейский журналист Джозеф Аддисон еще в XVII веке отметил: «Чтение для ума — то же, что физические упражнения для тела». Современный российский доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская, эксперт в области нейропсихологии, согласна: «Некоторые продолжают повторять, что нервные клетки не восстанавливаются. Но это утверждение — неправда. Всё зависит от того, заставляете ли вы мозг работать. Вам должно быть регулярно сложно и трудно. Если не давать мышцам нагрузку, то они атрофируются. С мозгом так же». Учёные Йельского университета это подтвердили: путем исследований установили взаимосвязь чтения и увеличения продолжительности жизни, благодаря отсрочке старения мозга и проблем с памятью. Дело в том, что во время чтения формируются новые нейронные связи, а нейропластичность увеличивается.
Чтение художественной и нон-фикшн-литературы помогает: сформировать грамотную речь; расширить словарный запас; развить эмоциональный интеллект; посмотреть на знакомые ситуации под новым углом и найти решение жизненных проблем; пережить незнакомые ситуации (адреналин): наш мозг не отличает опыт, полученный из реальных событий, от книжного; сохранить психологическую устойчивость: эскапизм отвлекает от рутины и наполняет бытовые дела новыми смыслами. Ученые из Сассекского университета выяснили, что во время чтения стресс снижается на 68%, а во время просмотра фильмов — только на 21%.
«Если резюмировать: чтение прокачивает множество навыков (от речи до воображения) и развивает гораздо лучше множащихся в геометрической прогрессии курсов коучей личностного роста и формирует дивергентное мышление (почти как у героини романа Вероники Рот), которое помогает принимать нестандартные решения. И все это работает, если читать хотя бы по 15−30 минут в день, стоит только начать — эта полезная привычка точно сделает дни лучше и ярче», — резюмировала она.