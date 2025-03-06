Россиянам объяснили, за что отвечает участковый и как его найти

Участковый — это полицейский, который должен следить за порядком в вашем районе. К нему можно обратиться, например, если вы увидели, как кто-то пьет на детской площадке или дерется о дворе. Его же нужно вызывать, если ваши соседи шумят по ночам. Найти такого сотрудника полиции можно разными способами.