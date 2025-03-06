Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, за что отвечает участковый и как его найти

Участковый — это полицейский, который должен следить за порядком в вашем районе. К нему можно обратиться, например, если вы увидели, как кто-то пьет на детской площадке или дерется о дворе. Его же нужно вызывать, если ваши соседи шумят по ночам. Найти такого сотрудника полиции можно разными способами.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как пишет «Объясняем. РФ», отыскать участкового, узнать его телефон и график работы можно по телефону — надо позвонить по номеру 102.

Также найти правоохранителя можно на сайте МВД. Там надо открыть вкладку «Найти по адресу» и указать название своего региона и адрес.

Еще один способ — мобильное приложение МВД. Нужно скачать его, выбрать нужный регион и нажать «Ваш участковый». Данные отобразятся списком и точками на карте.

Эксперты отмечают, что к участковому нужно обращаться не во всех ситуациях. Например, если вас затопили соседи, надо звонить в управляющую компанию.

Кстати, иногда полицейские берутся за очень неожиданные задачи. Например, в прошлом году в штате Висконсин заместитель местного шерифа помог 10-летнему мальчику сделать уроки.