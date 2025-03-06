Россиянам объяснили, за что отвечает участковый и как его найти

Как пишет «Объясняем. РФ», отыскать участкового, узнать его телефон и график работы можно по телефону — надо позвонить по номеру 102.
Также найти правоохранителя можно на сайте МВД. Там надо открыть вкладку «Найти по адресу» и указать название своего региона и адрес.
Еще один способ — мобильное приложение МВД. Нужно скачать его, выбрать нужный регион и нажать «Ваш участковый». Данные отобразятся списком и точками на карте.
Эксперты отмечают, что к участковому нужно обращаться не во всех ситуациях. Например, если вас затопили соседи, надо звонить в управляющую компанию.
Кстати, иногда полицейские берутся за очень неожиданные задачи. Например, в прошлом году в штате Висконсин заместитель местного шерифа помог 10-летнему мальчику сделать уроки.