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07:46 (мск), источник: Известия

Россиянам объяснили правила хранения отварного риса

Если вареный рис неправильно хранить, то готовая крупа может представлять опасность для здоровья. Об этом 27 января рассказывает доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

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Источник: Freepik

По словам Быстрова, приготовленный рис, находящийся в чистой посуде с герметичной крышкой, можно хранить в холодильнике примерно трое-четверо суток. В случае, если отварной рис простоял всю ночь в кастрюле без крышки, а наутро его убрали в холодильник, то блюда испортится уже через сутки.

Ученый объяснил, что такие крахмалосодержащие продукты, как рис, создают благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры.

«Для нее идеальная температура — от 6 до 60. Если вы решили хранить рис, то его нужно после приготовления быстро охладить: патогенная микрофлора в отваренной крупе будет развиваться до тех пор, пока продукт не охладится до температуры ниже 6°C», ― подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее, 16 января, врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова рассказала, что молочные продукты снижают риск переломов у пожилых людей. По ее словам, пожилые люди испытывают повышенную потребность в кальции. В большинстве случаев эту потребность можно перекрыть сбалансированным питанием при наличии достаточного количества в рационе молока и молочных продуктов, ведь с ними в организм поступает до 60% всего потребляемого кальция.

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