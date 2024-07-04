Россиянам объяснили, почему в жару вредно есть арбуз и дыню

Из рациона в жару рекомендуется исключить фрукты и ягоды, которые обладают мочегонным эффектом. К ним относятся, помимо дыни и арбуза, абрикосы, черешня, вишня, персики. По мнению специалистов, помимо вывода жидкости из организма, эти фрукты и ягоды также провоцируют резкий скачок сахара в крови. Отмечается, что при желании их можно употреблять, но в ограниченном количестве.