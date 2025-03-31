Россиянам объяснили, почему не надо шутить и пытаться «развести» телефонного мошенника

По словам Самбурского, мозг может принимать решение с помощью одной из двух систем. Первая — быстрое, автоматическое мышление — работает на автопилоте, опирается на шаблоны и эмоции. Например, вы инстинктивно отдергиваете руку от горячего чайника. Вторая — медленное, аналитическое мышление — это когда мозгу нужно время и определенные усилия на проверку фактов, на то, чтобы побыть в сомнениях и подключить логику для принятия решения. Например, выбирая квартиру, вы будете сравнивать варианты и искать лучший по важным параметрам, а к подписанию договора подойдете со знанием дела.