Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, однако россияне не будут отдыхать три дня подряд, поскольку дополнительный выходной в честь праздника перенесли не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.