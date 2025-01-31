Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале

«На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май», — сказала Владимирова.
Она объяснила, что это решение принято правительством и утверждено в постановлении «О переносе выходных дней на 2025 год». Так, выходной день с воскресенья 23 февраля перенесся на четверг 8 мая.
Таким образом, в феврале россияне отдохнут в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. А в первые две недели мая будет сразу по четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.