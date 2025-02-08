Россиянам объяснили, почему категорически нельзя жить в квартире с «голыми» стенами

«Необработанные бетонные поверхности, как и любые другие шероховатые плоскости, являются настоящими пылемагнитами. Их неровная структура обычно собирает много пыли, что может представлять серьезную угрозу для здоровья людей. Поверхности из необработанного бетона опасны не только из-за обычной комнатной пыли — от таких стен отслаиваются микроскопические частицы самого бетона. Эти частицы, хоть и не видны невооруженным глазом, представляют серьезную опасность для наших лёгких и дыхательных путей. Дышать таким воздухом крайне вредно: специалисты утверждают, что бетонная пыль может привести к силикозу, который сопровождается хроническим бронхитом, артритом, раком и сокращением продолжительности жизни», — объяснил он.