Россиянам объяснили, почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем

«Двадцать восьмое декабря, суббота — рабочий день в этом году, потому что выходной был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Это сделано, очевидно, чтобы не разрывать череду праздничных новогодних выходных», — сказал Дударев.