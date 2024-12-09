Россиянам объяснили, почему 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем

«Двадцать восьмое декабря, суббота — рабочий день в этом году, потому что выходной был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Это сделано, очевидно, чтобы не разрывать череду праздничных новогодних выходных», — сказал Дударев.
Он объяснил, что 30 декабря не было предпраздничным рабочим днем, поэтому 28 декабря — официально полный рабочий день. Согласно постановлению правительства России, 31 декабря будет нерабочим, выходной на этот день перенесен с 7 января этого года.
«Однако в каждой организации формально или неформально руководители определяют фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки», — добавил эксперт.