Россиянам объяснили, опасно ли использовать тестеры при покупке косметики

Как покупать косметику
Как рассказали в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, через помаду-тестер можно подхватить инфекцию — например, герпес. Таким продуктом губы красить не стоит. Некоторые наносят помаду на руку, но и это может быть небезопасно. Так можно заразиться лишаем или чесоткой. Однако риск снизится, если след сразу же стереть антибактериальной салфеткой.
Кроме того, иногда тестеры стоят без крышек, и на них оседают пыль и грязь. В итоге — быстрое размножение бактерий. Лучше всего сбрызнуть кончик помады антисептическим спреем и аккуратно снять верхушку салфеткой, а потом своей домашней кистью или одноразовым аппликатором нанести продукт на руку.
Об осторожности нельзя забывать и при выборе пудр, румян, туши для ресниц, карандашей для глаз и других товаров. Так, через тушь и другие средства для глаз можно подхватить конъюнктивит, блефарит, эндофтальмит и другие инфекции.
Как хранить косметику
Она должна храниться при комнатной температуре и не под прямыми солнечными лучами. Нужно всегда плотно закрывать крышки емкостей. Причем в них не должна попадать вода. Кисти, спонжи, аппликаторы должны быть чистыми, их надо регулярно очищать и дезинфицировать. Нельзя использовать косметику, если у нее закончился срок годности, изменился цвет, появился странный запах или налет.
Косметичку тоже нужно содержать в чистоте. Нужно регулярно протирать ее спиртовой салфеткой или стирать, если позволяет материал.
Ведомство напоминает, что вся косметика должна быть индивидуальна. Нельзя брать у подруг какие-либо средства или давать пробовать свои. Это касается всего, что соприкасается с кожей: спонжей, кистей для макияжа, аппликаторов, бритвенных станков, расчесок, маникюрных принадлежностей, кремов или скрабов в баночках (которые нужно брать пальцами), дезодорантов.
К слову, люди часто интересуются, можно ли мужчине пользоваться женской косметикой. На этот вопрос ответила косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.