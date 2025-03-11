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Россиянам объяснили, опасно ли использовать тестеры при покупке косметики

Зачастую женщины при покупке косметики используют тестеры. С их помощью можно понять, подойдет ли тот или иной продукт. Однако никто не гарантирует их безопасность в плане гигиены — ранее их могли использовать десятки покупательниц.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Как покупать косметику

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, через помаду-тестер можно подхватить инфекцию — например, герпес. Таким продуктом губы красить не стоит. Некоторые наносят помаду на руку, но и это может быть небезопасно. Так можно заразиться лишаем или чесоткой. Однако риск снизится, если след сразу же стереть антибактериальной салфеткой.

Кроме того, иногда тестеры стоят без крышек, и на них оседают пыль и грязь. В итоге — быстрое размножение бактерий. Лучше всего сбрызнуть кончик помады антисептическим спреем и аккуратно снять верхушку салфеткой, а потом своей домашней кистью или одноразовым аппликатором нанести продукт на руку.

Об осторожности нельзя забывать и при выборе пудр, румян, туши для ресниц, карандашей для глаз и других товаров. Так, через тушь и другие средства для глаз можно подхватить конъюнктивит, блефарит, эндофтальмит и другие инфекции.

Как хранить косметику

Она должна храниться при комнатной температуре и не под прямыми солнечными лучами. Нужно всегда плотно закрывать крышки емкостей. Причем в них не должна попадать вода. Кисти, спонжи, аппликаторы должны быть чистыми, их надо регулярно очищать и дезинфицировать. Нельзя использовать косметику, если у нее закончился срок годности, изменился цвет, появился странный запах или налет.

Косметичку тоже нужно содержать в чистоте. Нужно регулярно протирать ее спиртовой салфеткой или стирать, если позволяет материал.

Ведомство напоминает, что вся косметика должна быть индивидуальна. Нельзя брать у подруг какие-либо средства или давать пробовать свои. Это касается всего, что соприкасается с кожей: спонжей, кистей для макияжа, аппликаторов, бритвенных станков, расчесок, маникюрных принадлежностей, кремов или скрабов в баночках (которые нужно брать пальцами), дезодорантов.

К слову, люди часто интересуются, можно ли мужчине пользоваться женской косметикой. На этот вопрос ответила косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.