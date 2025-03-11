Россиянам объяснили, опасно ли использовать тестеры при покупке косметики

Она должна храниться при комнатной температуре и не под прямыми солнечными лучами. Нужно всегда плотно закрывать крышки емкостей. Причем в них не должна попадать вода. Кисти, спонжи, аппликаторы должны быть чистыми, их надо регулярно очищать и дезинфицировать. Нельзя использовать косметику, если у нее закончился срок годности, изменился цвет, появился странный запах или налет.