Россиянам объяснили непреодолимую тягу к бургерам и шоколадкам осенью и зимой

«Зажировка» к зиме свойственна не только животным, которые отправляются на долгий сон до весны, но и людям. Природой генетически заложено потреблять больше калорий в холодное время года, поэтому нельзя ругать себя за тягу к жирной еде. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.