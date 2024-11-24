Россиянам объяснили непреодолимую тягу к бургерам и шоколадкам осенью и зимой

Она объяснила, что при отрицательных температурах требуется больше энергии, чтобы согреться. Многие животные стараются накопить в этот период побольше жирка, и человеку нужна калорийная пища для выработки гормонов удовольствия. Кроме того, из-за уменьшения светового дня портится настроение, поэтому хочется поддержать себя чем-то вкусненьким и жирненьким.
«Соответственно человек хочет поднять уровень гормона удовольствия за счёт высокоэнергетических, быстрых и сладких углеводов. Он, естественно, начинает искать именно вот такую еду, главное, чтобы она была тёпленькая, со специями, чтобы усилить кровообращение. Это заложено природой», — объяснила Соломатина в эфире радио Sputnik.
Однако снизить уровень кортизола, который вырабатывается при стрессе, можно и при помощи правильного питания. Например, повысить настроение можно при помощи тёмного шоколада с содержанием какао не менее 70% или рыбы — лучше выбирать лосось, сардины и скумбрию. Урегулировать работу надпочечников, которые выделяют кортизол, также поможет авокадо. Антистрессом можно считать чернику, шпинат, цитрусовые, орехи и семена.