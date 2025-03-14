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Россиянам объяснили, можно ли оставить наследникам накопления по ПДС

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) предполагает три вида выплат: единовременные, срочные и пожизненные. Эксперты рассказали, можно ли передать эти накопления по наследству.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как пишет «Объясняем. РФ», закон это разрешает. Однако только в том случае, если участник выбрал один из первых двух вариантов (единовременные и срочные выплаты). При третьем сбережения выплачивают пожизненно по принципу пенсии, они не наследуются.

Если участник программы выбрал единовременные или срочные выплаты, ему нужно указать наследников при заключении договора с Негосударственным пенсионным фондом. Если этого не сделать, после смерти человека его сбережения перейдут к ближайшим родственникам по общим правилам (они расписаны в Гражданском кодексе).

Если участник выбрал выплаты на определенный срок и начал их получать, правопреемники получат оставшуюся сумму.

Специалисты уточняют, что обратиться за наследством нужно в течение 6 месяцев после смерти участника ПДС. Порядок выплаты можно посмотреть в договоре долгосрочных сбережений.

Тем временем в России предложили провести кредитную амнистию для улучшения уровня жизни. Эту идею высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.