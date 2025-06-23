Россиянам объяснили, можно ли ездить на питбайке в городе

Так, если ему есть 16 лет, штраф составит 5—15 тысяч рублей. Если водителю нет 16 лет, взыскание получат родители (ст. 5.35 КоАП РФ), материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. В обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей (ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ).