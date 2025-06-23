Россиянам объяснили, можно ли ездить на питбайке в городе

Как сообщает «Объясняем. РФ», такой транспорт предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам. Однако выезжать на питбайках на городские дороги запрещено. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах.
Эксперты уточняют, что у питбайка нет поворотников, фар, стоп-сигналов; паспорта транспортного средства (ПТС), госномеров, регистрации в ГАИ. Мотошины этого транспорта предназначены только для неровной поверхности.
«Чтобы ездить на питбайках на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но, если вы выезжаете на нем на дорогу, это трактуется как нарушение ПДД», — подчеркнули специалисты.
Инспектор ГАИ, если увидит водителя мини-мотоцикла на городской дороге, может отстранить его от управления. Технику увезут на штрафстоянку. Штраф зависит от возраста нарушителя.
Так, если ему есть 16 лет, штраф составит 5—15 тысяч рублей. Если водителю нет 16 лет, взыскание получат родители (ст. 5.35 КоАП РФ), материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. В обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей (ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ).
«Если вы увидели на дороге подростка на питбайке, звоните в ГАИ. Сотрудники обязаны провести проверку», — призвали специалисты.
Кстати, ранее депутаты Федот Тумусов и Татьяна Буцкая, а также эксперты Дмитрий Попов и Константин Лигачев в разговоре с ВФокусе Mail рассказывали, как можно снизить смертность детей в ДТП с питбайками.