Россиянам объяснили, как выбрать живую елку без грибков и насекомых

"Прежде всего, следует тщательно осмотреть ствол дерева. Он должен быть ровным, без видимых трещин и глубоких царапин. Плесень или гниль на стволе указывают на проблемы со здоровьем растения либо неправильные условия хранения перед продажей, поэтому от такой елки лучше отказаться. Особенно важно изучить основание ствола, где часто прячутся вредители. Если вы обнаружите на дереве отверстия или следы укусов — такое дерево покупать не рекомендуется.