Россиянам объяснили, как выбрать хорошую посуду

В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербуругу со ссылкой на сайт «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» рассказали о плюсах и минусах разных видов посуды.
Эмалированная посуда
Ее делают методом штампования из тонколистовой малоуглеродистой стали. Такая посуда предназначена для тепловой обработки продуктов, приготовления холодных блюд и сервировки стола, хранения и переноски пищевых продуктов.
У эмали есть серьезные преимущества по показателям безопасности, санитарным свойствам и простоте ухода. Такая посуда гигиенична, практична и долговечна. При этом нужно помнить, что еда, которая в ней приготовлена, будет насыщена ионами металлов, от которых эмалевое покрытие защищает продукты. При очистке эмалированной посуды нужно забыть об абразивах — они нарушают целостность покрытия. «Обращайте внимание и на цвет эмалевого покрытия: избегайте слишком ярких цветов, так как в них в большом количестве могут содержаться соединения металлов», — отметили эксперты.
Чугунная посуда
Она очень тяжелая, поэтому использовать ее не очень удобно. К тому же при падении посуда из чугуна может расколоться. Кроме того, этот металл может ржаветь от воды, поэтому после мытья изделие нужно побыстрее высушить. Для хранения такая посуда также не подходит.
Вместе с тем у нее есть плюсы. Чугун имеет довольно низкую для металла теплопроводность. В связи с этим такая посуда нагревается медленно, и тепло в ней распределяется равномерно. В итоге пища долго остается теплой. Посуду из чугуна хорошо использовать для блюд, которые нужно долго готовить. На чугунных сковородках продукты практически не пригорают.
Алюминиевая посуда
Она функциональная, прочная, долговечная. Ее просто использовать. Также она обладает высокой стойкостью к коррозии и стоит недорого. Вместе с тем кислоты и щелочи из продуктов разрушают защитный слой из оксида алюминия, и потом он попадает в пищу. Потому в алюминиевой посуде не рекомендуется готовить кислые, острые блюда и овощи. Также стоит помнить, что алюминий нельзя чистить абразивами. Это повредит тонкий слой оксида, и металл может попасть в пищу. Алюминий, кстати, часто используют для изготовления посуды.
Посуда с антипригарным покрытием
Антипригарное покрытие представляет собой полимерный материал политетрафторэтилен (ПТФЭ). У такой посуды есть следующие свойства:
- инертность к агрессивной среде;
- биологическая инертность (применяют даже для изготовления протезов);
- устойчивость к большим перепадам температур (от −260 до +260 градусов);
- высокие скользящие свойства (то есть пища не прилипает).
Антипригарные покрытия посуды разнообразны. Зачастую его тип указан на упаковке. Следует помнить, что антипригарное покрытие очень хрупкое, поэтому при использовании такой посуды не стоит брать в руки металлические лопатки, ложки, вилки и ножи.
Посуда из нержавеющей стали
Посуду из нержавеющей стали делают из стали, из стойкой к коррозии. Такая утварь достаточно долговечна, у нее высокая химическая стойкость (то есть она не отдает свои компоненты в пищу) и высокая плотность. Кроме того, пористость у нее сведена до минимума, что придает высокую теплопроводность. Однако здесь она ниже, чем у алюминия, поэтому в такой посуде можно хранить продукты.
Не подходит она для готовки овощных блюд. Дело в том, что соки овощей при термической обработке вступают в химическую реакцию с ионами металлов, и в результате образуются вредные соли. Наиболее безопасна посуда из нержавеющей стали с надписью nickel free («не содержит никель»).
Керамическая посуда
У нее много плюсов. Так, она умеет сама регулировать температуру и влажность не хуже термоса, в ней можно спокойно хранить продукты, ее можно использовать в духовке.
Вместе с тем керамика быстро впитывает в себя жир, поэтому ее очень трудно отмывать. Поэтому лучше использовать посуду, покрытую глазурью.
Кроме того, керамические изделия плохо переносят перепады температуры, поэтому не следует использовать охлажденную посуду для подогрева пищи. Также при образовании небольшого скола или царапины из толщи спеченной глины в пищу попадают соли тяжелых металлов. Стоит помнить, что в такой посуде нельзя готовить на открытом огне. Глиняную посуду надо всегда держать открытой, иначе появится неприятный запах.
Огнеупорное стекло
Огнеупорное стекло совершенно инертно и не вступает в контакт с продуктами. Оно хорошо поглощает тепло, легко моется, на ней не появляется накипь.
Благодаря низкой теплопроводности в такой посуде долго сохраняется накопленное тепло, а значит, пища остывает медленнее. Также огнеупорная утварь меньше всего выделяет вредных веществ в еду и не вступает с ней в реакцию. Опасность может заключаться только в краске на рисунках — содержащиеся в ней металлы могут попасть в пищу. Кроме того, эта посуда может лопнуть от резкого перепада температуры или от падения с высоты.
«Кастрюли из огнеупорного стекла и фарфора требуют несколько иного обращения, чем привычная нам кухонная утварь. Их можно ставить на любой нагревательный прибор, но при этом обязательно нужно подкладывать под дно металлическую сетку-рассекатель для пламени», — рассказали специалисты. Они отметили, что стекло намного хуже металла проводит тепло, неравномерное прогревание дна вызывает неравномерное тепловое расширение, поэтому посуда может треснуть. Сетка-рассекатель как раз поможет равномернее распределять тепло.
Общие рекомендации
Специалисты отметили, что перед покупкой посуды независимо от ее вида нужно проверить наличие всей информации о товаре и его изготовителе. Так, должны быть указаны:
- название и местонахождение предприятия-изготовителя;
- наименование и адрес уполномоченной организации, импортера (если посуду ввезли в РФ из-за границы);
- наименование изделия (комплекта, набора);
- номер партии товара;
- количество изделий;
- дата изготовления;
- сведения об основных потребительских свойствах товара;
- информация о подтверждении соответствия товара требованиям безопасности; стандарт, обязательным требованиям которого должен соответствовать товар.
Также при необходимости могут быть описаны правила и условия эффективного и безопасного использования.
«Данная информация на русском языке должна быть представлена непосредственно с изделием маркировкой на упаковке (потребительской таре), этикетке, товарном ярлыке, листе-вкладыше, принятым изготовителем», — отметили эксперты.
Покупать посуду можно только в специализированных магазинах. Приобретать утварь с рук нельзя.
Роспотребнадзор напоминает, что посуду, даже качественную (кроме одноразовой и изделий из полимерных материалов), можно вернуть или обменять в течение 14 дней с момента покупки. Это указано в Правилах продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.
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