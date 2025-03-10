Россиянам объяснили, как выбрать хорошую посуду

Благодаря низкой теплопроводности в такой посуде долго сохраняется накопленное тепло, а значит, пища остывает медленнее. Также огнеупорная утварь меньше всего выделяет вредных веществ в еду и не вступает с ней в реакцию. Опасность может заключаться только в краске на рисунках — содержащиеся в ней металлы могут попасть в пищу. Кроме того, эта посуда может лопнуть от резкого перепада температуры или от падения с высоты.