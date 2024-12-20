Россиянам объяснили, как выбрать хорошие мандарины

Какие мандарины нужно покупать
Рекомендации дал Роспотребнадзор Петербурга. Специалисты советуют покупать мандарины, у которых есть следующие признаки:
— аромат,
— упругость,
— кожура легко отделяется,
— равномерная окраска.
Специалисты отметили, что мандарины — это не просто вкусный фрукт, но и настоящий кладезь витаминов. При этом полезны не только дольки, но и кожура — в ней много антиоксидантов. Белые волокна внутри плода содержат флавоноиды, такие как нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным эффектом.
Какие мандарины нельзя покупать
Не стоит приобретать фрукты с признаками гнили и плесени, слишком мягкие или слишком твердые, сухие, со вмятинами, с поврежденной кожурой. Эксперты отметили, что зеленые листья на хвостике мандарина вовсе не гарантируют его свежесть.
«Чем светлее плод, тем он обычно кислее», — отметили в ведомстве.
Общие рекомендации при покупке мандаринов
Не стоит приобретать мандарины у случайных продавцов, особенно вдоль дорог. Нужно выбирать торговые точки с надлежащими условиями хранения продуктов: стеллажами и информационными табличками. Также стоит убедиться, что продавец носит санитарную одежду и бейдж с именем. Перед покупкой нужно попросить показать документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
Эксперты отметили, что мандарины нужно обязательно мыть перед едой.
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