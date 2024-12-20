Россиянам объяснили, как выбрать хорошие мандарины

Специалисты отметили, что мандарины — это не просто вкусный фрукт, но и настоящий кладезь витаминов. При этом полезны не только дольки, но и кожура — в ней много антиоксидантов. Белые волокна внутри плода содержат флавоноиды, такие как нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным эффектом.