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Россиянам объяснили, как выбрать хорошие мандарины

Новый год всегда ассоциируется у нас с мандаринами. Однако иногда они могут быть опасны для здоровья. Эксперты объяснили, как выбрать хорошие и вкусные мандарины.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Какие мандарины нужно покупать

Рекомендации дал Роспотребнадзор Петербурга. Специалисты советуют покупать мандарины, у которых есть следующие признаки:

— аромат,
— упругость,
— кожура легко отделяется,
— равномерная окраска.

Специалисты отметили, что мандарины — это не просто вкусный фрукт, но и настоящий кладезь витаминов. При этом полезны не только дольки, но и кожура — в ней много антиоксидантов. Белые волокна внутри плода содержат флавоноиды, такие как нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным эффектом.

Какие мандарины нельзя покупать

Не стоит приобретать фрукты с признаками гнили и плесени, слишком мягкие или слишком твердые, сухие, со вмятинами, с поврежденной кожурой. Эксперты отметили, что зеленые листья на хвостике мандарина вовсе не гарантируют его свежесть.

«Чем светлее плод, тем он обычно кислее», — отметили в ведомстве.

Общие рекомендации при покупке мандаринов

Не стоит приобретать мандарины у случайных продавцов, особенно вдоль дорог. Нужно выбирать торговые точки с надлежащими условиями хранения продуктов: стеллажами и информационными табличками. Также стоит убедиться, что продавец носит санитарную одежду и бейдж с именем. Перед покупкой нужно попросить показать документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Эксперты отметили, что мандарины нужно обязательно мыть перед едой.

Некоторым людям есть эти фрукты нельзя. Ранее диетолог рассказала, кому от них нужно отказаться.