Россиянам объяснили, как выбрать безопасный стиральный порошок

Инесса Генералова отметила, что бытовую химию с вазелином в составе нельзя назвать натуральной. Дело в том, что вазелин может загрязнять окружающую среду. Он представляет собой синтетический продукт. Во-вторых, как компонент для нашего тела он инертный. Он может не навредить, если хорошо очищен, но в таком случае тоже не принесет пользы.