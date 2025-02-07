Россиянам объяснили, как выбрать безопасный стиральный порошок

Как рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова. Не нужно брать товар, если в качестве первого компонента указан sodium laureth sulfate или там написано «анионный ПАВ», «А-ПАВ».
В составе должно быть мыло. Это база стирального порошка. Также в составе должны быть такие простые и понятные компоненты, как сода, лимонная кислота, соль.
«ПАВ — это хорошо, мыло — это тоже ПАВ», — уточнила эксперт. Порошки с таким составом можно смело брать. При этом если производитель не указал, какой конкретно ПАВ он использует, товар покупать не стоит.
Инесса Генералова отметила, что бытовую химию с вазелином в составе нельзя назвать натуральной. Дело в том, что вазелин может загрязнять окружающую среду. Он представляет собой синтетический продукт. Во-вторых, как компонент для нашего тела он инертный. Он может не навредить, если хорошо очищен, но в таком случае тоже не принесет пользы.
Ранее мы рассказывали, какой выбрать порошок, если вы решились постирать в стиральной машинке кроссовки (хотя лучше этого не делать по одной простой причине).