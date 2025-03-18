Россиянам объяснили, как вернуть и обменять детские игрушки

Обмен и возврат игрушек надлежащего качества
Как рассказали в Роспотребнадзоре, игрушки входят в категорию непродовольственных товаров и на них распространяются общие правила обмена и возврата. Так, изделия нормального качества можно обменять на аналогичные, если вещь не подошла по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.
Если же аналогичного товара в продаже в день обращения покупателя нет, можно потребовать вернуть деньги. Их должны будут перечислить в течение трех дней. Еще один вариант — отложить обмен до момента, когда аналогичный товар опять появится в продаже. В этом случае продавец должен будет сразу сообщить покупателю о поступлении.
Как обменять товар надлежащего качества
В ведомстве подчеркивают, что товар можно обменять в течение 14 дней с момента покупки. При этом вещь не должна быть использованной, должен сохраниться товарный вид. Также нужно будет предоставить чек или другой документ о покупке. Если их нет, можно будет сослаться на свидетельские показания. Если покупатели повредили игрушку, то вернуть ее не получится.
Как вернуть или обменять игрушку ненадлежащего качества
Если у изделия есть дефекты или оно сломалось из-за производственного брака, то можно потребовать:
- замену игрушки на такую же — разумеется, нормального качества;
- замену на такую же игрушку другой марки с перерасчетом покупной цены;
- незамедлительное устранение недостатков (если это возможно) или возмещение расходов на их исправление покупателем;
- снижение покупной цены (при предъявлении такого требования учитывают цену товара на момент обращения покупателя или принятия судебного решения об уменьшении стоимости);
- возврат всех денег за игрушку (сломанную вещь при этом нужно будет отдать продавцу).
Требования об уменьшении цены, возмещении расходов на исправление дефектов, возврате денег, возмещении убытков должны будут удовлетворить в течение 10 дней.
Гарантийный срок
Обращаться к продавцу с претензиями можно, пока не закончился гарантийный срок. Если он не установлен, можно предъявить требования в пределах двух лет (если более длительные сроки не указаны в законе или договоре).
«При продаже товаров по образцам, по почте, а также в случаях, если момент заключения договора купли-продажи и момент передачи вам товара не совпадают, эти сроки исчисляются со дня доставки товара покупателю», — уточнили специалисты.
Проверка качества и экспертиза
Продавец должен принять бракованный товар и при необходимости провести проверку его качества. При этом покупатель может в ней участвовать.
Если возник спор о причинах возникновения дефекта, продавец обязан за свой счет провести экспертизу. На нее дается 10 дней. Покупатель может присутствовать при экспертизе. Ее заключение можно оспорить в суде. Если экспертиза покажет, что дефекты возникли по обстоятельствам, за которые продавец не отвечает, покупателю придется возместить ему расходы на процедуру, а также на хранение и транспортировку товара.
Что делать, если продавец отказывает удовлетворять требования покупателя
Для начала нужно обратиться с письменной претензией к продавцу. Нужно подготовить два экземпляра. Объясните суть претензии, сформулируйте свое требование и приложите копии документов (чек, гарантийный талон и прочее).
Затем вручите продавцу свою претензию. Если будете отдавать ее лично, на втором экземпляре попросите поставить отметку о получении (подпись человека, принявшего претензию, и печать, если это возможно). Также можно отправить документ заказным письмом с уведомлением о вручении. Претензию должны будут рассмотреть в течение 10 дней.
Если продавец не удовлетворил ваше требование, можно обратиться в суд.
Напомним, отсутствие чека — не основание для отказа в возврате товара. Ранее в ведомстве подробно рассказали, как быть, если у человека не сохранились документы, подтверждающие покупку.