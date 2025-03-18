Россиянам объяснили, как вернуть и обменять детские игрушки

В ведомстве подчеркивают, что товар можно обменять в течение 14 дней с момента покупки. При этом вещь не должна быть использованной, должен сохраниться товарный вид. Также нужно будет предоставить чек или другой документ о покупке. Если их нет, можно будет сослаться на свидетельские показания. Если покупатели повредили игрушку, то вернуть ее не получится.