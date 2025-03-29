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Россиянам объяснили, как вернуть деньги за билет в театр

Случается, что организаторы отменяют театральные постановки и другие зрелищные мероприятия. Иногда человек не может пойти туда по непредвиденным обстоятельствам. Как быть в таких случаях, объясняет Роспотребнадзор.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Агентство «Москва»

Согласно правилам из постановления правительства РФ от 18.09.2020 № 1491, если организатор отменил культурно-зрелищное мероприятие, то деньги за билет посетителю возвращают в полном объеме.

Если человек отказывается от посещения сам, в том числе перенесенного события, решение будут принимать в соответствии с главой II этих правил. Так, если посетитель отказался от мероприятия, билет можно вернуть при следующих условиях (это не касается случаев отказа из-за болезни посетителя либо смерти его родственника):

  • билет не признан недействительным,
  • заявление о возврате билета подано не менее чем за три дня до мероприятия (это если порядок возврата и так не предусматривает право посетителя на получение денег),
  • билет не куплен по акции, предусматривающей льготы и скидки,
  • заявление о возврате и документы представлены в соответствии с положениями, предусмотренными п.п. 5−8 правил.

Если организация решит вернуть деньги, посетителю сообщат об этом в течение трех дней. Ему напишут об этом по электронной почте или позвонят. Сумму рассчитают на основании ч. 11 и ч. 12 ст. 52.1 Основ законодательства о культуре.