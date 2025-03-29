Россиянам объяснили, как вернуть деньги за билет в театр

Если человек отказывается от посещения сам, в том числе перенесенного события, решение будут принимать в соответствии с главой II этих правил. Так, если посетитель отказался от мероприятия, билет можно вернуть при следующих условиях (это не касается случаев отказа из-за болезни посетителя либо смерти его родственника):