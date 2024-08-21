Россиянам объяснили, как рассчитать отпускные

Для расчета отпускных необходимо среднедневной заработок умножить на количество календарных дней отпуска.
Согласно постановлению правительства «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», расчет среднего дневного заработка работника производится за последние 12 календарных месяцев, предшествующих периоду отпуска, объясняет юрист.
За полный отработанный год средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, начисленной за расчетный период, то есть за год на 12 и на среднемесячное число календарных дней, которое определено вышеуказанным документом, и составляет 29,3.
Если работник отработал неполный год, при расчете отпускных из расчетного периода исключается время отсутствия работника на работе. К примеру, работник находился на больничном или не работал в связи с простоем по вине работодателя, или в других случаях.
В случае, если работник в расчетном периоде отработал какой-либо месяц не полностью, то расчёт производится так: среднемесячное число календарных дней (29,3) делится на количество календарных дней этого месяца и умножается на количество фактически отработанных календарных дней в данном месяце работником.
А если работник не имел фактически начисленной зарплаты или отработанных дней за расчётный период, то средний заработок определяется исходя из суммы зарплаты, начисленной за предшествующий период, равный расчетному.