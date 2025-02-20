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Россиянам объяснили, как распознать контрафактный алкоголь

На рынке алкогольной продукции часто встречается контрафакт. По каким признакам определить такие напитки и куда на них жаловаться, рассказал доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

Как проверить алкоголь за границей

В разговоре с Общественной службой новостей эксперт подчеркнул, что зачастую люди травятся алкоголем в туристических странах — например, в Турции, Египте. Поэтому там нужно помнить о ряде правил.

Во-первых, нужно покупать алкоголь только в проверенных местах — желательно в крупных супермаркетах, специализированных магазинах или дьюти-фри в аэропортах. Не стоит приобретать спиртное на рынках, в маленьких лавках или «с рук».

Во-вторых, надо проверять маркировку и упаковку. На качественном товаре должны быть четко напечатанные этикетки и акцизные марки страны пребывания. Также должна быть указана информация о производителе.

В-третьих, лучше отказаться от спиртного «на разлив». Так, если в баре или ресторане вам принесли напиток в бутылке без оригинальной этикетки, пробовать это не стоит.

В-четвертых, остерегайтесь «слишком выгодных» цен. Если стоимость напитка заметно ниже средней рыночной, скорее всего, вам предлагают контрафакт.

В-пятых, используйте интернет. Отправляясь в поездку, посмотрите, какие марки считаются официальными и хорошо зарекомендовавшими себя в стране, где вы будете отдыхать.

Кроме того, не стесняйтесь задавать вопросы. В отеле или у гида наверняка есть список надежных магазинов, где можно купить сертифицированную продукцию.

Контрафактная продукция в России

Эксперт отметил, что контрафакт можно встретить и на российском рынке алкогольной продукции. По его словам, теневой рынок крепкого алкоголя может достигать 26%.

Проще всего проверить качество спиртного в РФ через приложение «Антиконтрафакт Алко». Также можно посмотреть реестр алкогольных лицензий на сайте Росалкогольтабакконтроль. Кроме того, в магазине стоит проверить, есть ли лицензия на продажу алкоголя. Посмотрите и на упаковку — она не должна быть мятой и сомнительной.

Если после покупки что-то вызвало тревогу (вкус, запах, вид), не рискуйте здоровьем и не пейте. Можно обратиться в Роспотребнадзор и полицию.

Эксперт призывает сохранять чек и бутылку, они могут пригодиться для экспертизы и обращений в органы контроля.

Максим Черниковский отметил, что в стране уже разработаны эффективные меры по борьбе с некачественным алкоголем. Например, система ЕГАИС. Она отслеживает движение продукции от завода-производителя до конечной торговой точки.

За производство и сбыт контрафакта сейчас полагаются уголовная ответственность и серьезные штрафы. Также действует ограничение нелегальных продаж в интернете: сайты, торгующие плохим алкоголем, блокируются.

Тем временем ученые выяснили, что спиртное вызывает изменения структуры мозга. В частности, оно уменьшает объем серого вещества в некоторых областях.