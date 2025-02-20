Россиянам объяснили, как распознать контрафактный алкоголь

Как проверить алкоголь за границей
В разговоре с Общественной службой новостей эксперт подчеркнул, что зачастую люди травятся алкоголем в туристических странах — например, в Турции, Египте. Поэтому там нужно помнить о ряде правил.
Во-первых, нужно покупать алкоголь только в проверенных местах — желательно в крупных супермаркетах, специализированных магазинах или дьюти-фри в аэропортах. Не стоит приобретать спиртное на рынках, в маленьких лавках или «с рук».
Во-вторых, надо проверять маркировку и упаковку. На качественном товаре должны быть четко напечатанные этикетки и акцизные марки страны пребывания. Также должна быть указана информация о производителе.
В-третьих, лучше отказаться от спиртного «на разлив». Так, если в баре или ресторане вам принесли напиток в бутылке без оригинальной этикетки, пробовать это не стоит.
В-четвертых, остерегайтесь «слишком выгодных» цен. Если стоимость напитка заметно ниже средней рыночной, скорее всего, вам предлагают контрафакт.
В-пятых, используйте интернет. Отправляясь в поездку, посмотрите, какие марки считаются официальными и хорошо зарекомендовавшими себя в стране, где вы будете отдыхать.
Кроме того, не стесняйтесь задавать вопросы. В отеле или у гида наверняка есть список надежных магазинов, где можно купить сертифицированную продукцию.
Контрафактная продукция в России
Эксперт отметил, что контрафакт можно встретить и на российском рынке алкогольной продукции. По его словам, теневой рынок крепкого алкоголя может достигать 26%.
Проще всего проверить качество спиртного в РФ через приложение «Антиконтрафакт Алко». Также можно посмотреть реестр алкогольных лицензий на сайте Росалкогольтабакконтроль. Кроме того, в магазине стоит проверить, есть ли лицензия на продажу алкоголя. Посмотрите и на упаковку — она не должна быть мятой и сомнительной.
Если после покупки что-то вызвало тревогу (вкус, запах, вид), не рискуйте здоровьем и не пейте. Можно обратиться в Роспотребнадзор и полицию.
Эксперт призывает сохранять чек и бутылку, они могут пригодиться для экспертизы и обращений в органы контроля.
Максим Черниковский отметил, что в стране уже разработаны эффективные меры по борьбе с некачественным алкоголем. Например, система ЕГАИС. Она отслеживает движение продукции от завода-производителя до конечной торговой точки.
За производство и сбыт контрафакта сейчас полагаются уголовная ответственность и серьезные штрафы. Также действует ограничение нелегальных продаж в интернете: сайты, торгующие плохим алкоголем, блокируются.
Тем временем ученые выяснили, что спиртное вызывает изменения структуры мозга. В частности, оно уменьшает объем серого вещества в некоторых областях.