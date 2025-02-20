Россиянам объяснили, как распознать контрафактный алкоголь

Проще всего проверить качество спиртного в РФ через приложение «Антиконтрафакт Алко». Также можно посмотреть реестр алкогольных лицензий на сайте Росалкогольтабакконтроль. Кроме того, в магазине стоит проверить, есть ли лицензия на продажу алкоголя. Посмотрите и на упаковку — она не должна быть мятой и сомнительной.