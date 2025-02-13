Россиянам объяснили, как получить компенсацию за детский сад

Как пишет «Объясняем. РФ», регион сам устанавливает, есть ли компенсация, кому она полагается и сколько денег начислят. Там, где получают выплаты, их минимальный размер составляет:
- на первого ребенка — 20% родительской платы;
- второго — 50%;
- третьего и последующих — 70%.
Чтобы узнать, положена ли вам компенсация, надо обратиться в местный орган самоуправления, например, в отдел или департамент образования. Там объяснят, какие документы нужны и как подать заявление.
Родитель или другой законный представитель ребенка может сделать это через робота Макса на «Госуслугах» (Надо написать «Компенсация за детский сад» и нажать «Получить компенсацию»), местные порталы госуслуг или орган управления образования, МФЦ. Способ зависит от региона.
Выплату будут перечислять каждый месяц на счет, который указан в заявлении. Получателю назовут точные сроки, когда будет приходить компенсация.
Ранее мы рассказывали, что будет с единым пособием для семей с детьми в случае переезда.