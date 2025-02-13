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Россиянам объяснили, как получить компенсацию за детский сад

Мамы и папы, чьи дети ходят в государственный детский сад, могут вернуть часть ежемесячной оплаты. В Москве и Ханты-Мансийском АО это распространяется и на частные учреждения. Эксперты объяснили, как получить эти выплаты.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как пишет «Объясняем. РФ», регион сам устанавливает, есть ли компенсация, кому она полагается и сколько денег начислят. Там, где получают выплаты, их минимальный размер составляет:

  • на первого ребенка — 20% родительской платы;
  • второго — 50%;
  • третьего и последующих — 70%.

Чтобы узнать, положена ли вам компенсация, надо обратиться в местный орган самоуправления, например, в отдел или департамент образования. Там объяснят, какие документы нужны и как подать заявление.

Родитель или другой законный представитель ребенка может сделать это через робота Макса на «Госуслугах» (Надо написать «Компенсация за детский сад» и нажать «Получить компенсацию»), местные порталы госуслуг или орган управления образования, МФЦ. Способ зависит от региона.

Выплату будут перечислять каждый месяц на счет, который указан в заявлении. Получателю назовут точные сроки, когда будет приходить компенсация.

Важно: если семья платит за детский сад маткапиталом, компенсация не полагается.

Ранее мы рассказывали, что будет с единым пособием для семей с детьми в случае переезда.