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Россиянам объяснили, как определить финансовую пирамиду

Представьте ситуацию: кто-то предлагает вам инвестировать в серьезные проекты и обещает большую прибыль за короткий срок. Казалось бы, предложение заманчивое. Но не спешите соглашаться — возможно, вас затягивают в финансовую пирамиду.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как сообщает «Объясняем. РФ» со ссылкой на Банк России, такие организации всегда сулят очень высокие проценты по вложениям и гарантированные доходы. Также финансовые пирамиды агитируют привлекать в проект друзей и дают за это бонусы.

Распознать мошенников можно по названию организации. Здесь все довольно просто. И даже любопытно.

Неудачливые дачники

У Банка России есть список организаций, которые нарушили закон. Согласно этому перечню, более 120 компаний применили в своем названии слова «ферма», «огород» и «дача».

Страна розовых единорогов

Зачастую в наименованиях мошеннических организаций оказываются сказочные существа. Причем чаще всего — дракон. Нередко встречаются пегасы и единороги.

Гарри Поттер и финансовая пирамида

Создатели экономических игр с признаками финансовых пирамид часто включают в названия отсылки к популярным кино или играм, например: «Гарри Поттер», «Шрек», «Мадагаскар», «Hamster Kombat», «DOTA», «World of Tanks» или «Plants vs Zombies».

Без ума от ИИ

Важно учитывать, что более чем у 100 нелегальных компаний в названии есть слова «GPT», «ИИ» или «AI».

Как проверить компанию

Убедиться, что организация работает легально, можно на сайте cbr.ru. Введите данные о компании в разделе «Проверить участника финансового рынка». Там можно узнать, есть ли у организации разрешение Банка России о допуске на финансовый рынок. Затем перейдите в раздел «Противодействие недобросовестным практикам». Выясните, есть ли компания в списке «нелегалов».

Ранее россиянам рассказали, что делать, если мошенник взял кредит на ваше имя.