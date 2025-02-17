Россиянам объяснили, как определить финансовую пирамиду

Убедиться, что организация работает легально, можно на сайте cbr.ru. Введите данные о компании в разделе «Проверить участника финансового рынка». Там можно узнать, есть ли у организации разрешение Банка России о допуске на финансовый рынок. Затем перейдите в раздел «Противодействие недобросовестным практикам». Выясните, есть ли компания в списке «нелегалов».