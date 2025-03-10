Россиянам объяснили, как не навредить организму во время поста

Руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова посоветовала прежде всего начать заранее планировать приемы пищи. Эксперт рекомендует составить меню на неделю, включив в него разнообразные растительные блюда. При этом надо заранее продумать, чем можно заменить привычные блюда и продукты.
Нужно попробовать сделать главным компонентом каждого приема пищи овощи. Их можно использовать в салатах, запеканках, супах и гарнирах. В овощах есть витамины и минералы, к тому же эти продукты украсят любое блюдо.
Чтобы дольше оставаться сытым, надо добавить в рацион больше белка, которым богаты бобовые. Это чечевица, фасоль, горох. В них много растительного белка и клетчатки. Эти продукты поддерживают ощущение сытости и при этом улучшают пищеварение. В этом плане полезны ферментированные продукты — квашеная капуста или кимчи.
Стоит добавить в меню и овощные бульоны. Супы — это отличный способ увеличить долю овощей и бобовых в рационе, а также поддержать водный баланс.
Полезны для организма и крупы. Олеся Махова советует добавить в меню злаки: гречку, овес, ячмень, пшено, перловку и киноа. В них много углеводов, а также клетчатки, которая нужна для нормализации обмена веществ.
Хорошая альтернатива сладостям и закускам с содержанием ингредиентов животного происхождения — свежие фрукты. Они удовлетворят тягу к сладкому. Кроме того, это источник витаминов и антиоксидантов.
«Также важно обращать внимание на сочетание продуктов. Используйте орехи и семена, чтобы добавить в рацион полезные жиры. Разнообразить блюда и придать им пикантности помогут специи и травы», — посоветовала эксперт.
Ранее диетолог порекомендовала людям до 20 лет отказаться от соблюдения поста. Дело в том, что он может негативно повлиять на формирование мозга.