Россиянам объяснили, как не навредить организму во время поста

Чтобы дольше оставаться сытым, надо добавить в рацион больше белка, которым богаты бобовые. Это чечевица, фасоль, горох. В них много растительного белка и клетчатки. Эти продукты поддерживают ощущение сытости и при этом улучшают пищеварение. В этом плане полезны ферментированные продукты — квашеная капуста или кимчи.