Россиянам объяснили, как изменилась программа диспансеризации

Как сообщает «Объясняем. РФ», для женщин стал доступен тест на вирус папилломы человека (ВПЧ). Для мужчин старше 45 лет в программу диспансеризации включили анализ крови на ПСА для оценки риска развития онкологических заболеваний. Для всех россиян от 25 лет ввели скрининг на гепатит С, который можно проходить раз в десятилетие.