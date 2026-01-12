Популярные темы
Россиянам объяснили, как изменилась программа диспансеризации

В 2026 году программу бесплатной диспансеризации по ОМС расширили. К списку доступных обследований добавились важные скрининги для ранней диагностики заболеваний.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как сообщает «Объясняем. РФ», для женщин стал доступен тест на вирус папилломы человека (ВПЧ). Для мужчин старше 45 лет в программу диспансеризации включили анализ крови на ПСА для оценки риска развития онкологических заболеваний. Для всех россиян от 25 лет ввели скрининг на гепатит С, который можно проходить раз в десятилетие.

Специалисты отмечают, что диспансеризация направлена на своевременное выявление таких угроз, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и легочные заболевания, расстройства нервной системы и онкология.

Пройти обследования можно в поликлинике по месту прикрепления. Для граждан старше 75 лет и людей с инвалидностью предусмотрена возможность забора анализов на дому.

Если по возрасту вы не подходите для диспансеризации в текущем году, вы можете пройти бесплатный профилактический осмотр. Он включает базовый набор обследований для оценки общего состояния здоровья.

Ранее россиянам рассказали, как составить чек-лист заботы о себе.