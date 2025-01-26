Россиянам объяснили, как часто можно мыть голову

«Чрезмерное мытье может привести к раздражению кожи головы, сухости и ломкости волос. Не стоит мыть голову слишком часто, если в этом нет необходимости. Пользуйтесь кондиционерами и масками (особенно рекомендую обладателям обесцвеченных волос и тем, кто регулярно окрашивает), чтобы восстановить защитный слой волос. Оптимальная частота мытья головы — раз в 2−3 дня, но ориентируйтесь на свои ощущения и следите за реакцией кожи головы и волос. Если возникают нестандартные проблемы, лучше обратиться за консультацией к трихологу, чтобы понять, верно ли вы все делаете», — резюмировала врач.