Россиянам объяснили, как часто и чем нужно мыть голову

Что нужно знать о шампунях
Как отмечают в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора, шампунь предназначен в первую очередь для очищения. Средство «два в одном» (бальзам-ополаскиватель выполняет те же функции) со свойствами кондиционера облегчит укладку, придаст блеск, но эффект будет недолгим. С питанием, восстановлением структуры волос такой шампунь вряд ли справится, поскольку после нанесения и смывания пройдет довольно мало времени.
Если говорить о сухих шампунях, они предназначены для того, чтобы экстренно привести внешний вид волос в порядок. Такое средство не смоет себум (секрет сальных желез, расположенных в коже) и грязь. Если использовать сухой шампунь регулярно, волосы могут стать ломкими, а кожа головы — сухой. Это связано с наличием в его составе спирта.
Влияет ли частота мытья на скорость загрязнения волос
Есть мнение, что частое мытье ускоряет загрязнение головы. Однако, по словам экспертов, это не более чем миф. Так, скорость выработки кожного сала и работа сальных желез не зависят от частоты мытья волос. Даже если промывать их несколько раз в день, кожа головы жирнее не станет.
Может ли частое мытье сделать кожу головы суше
Да, это не миф. Слишком частое мытье головы может привести к сухости, повышенному образованию отмерших частичек кожи, ломкости волос. Кроме того, может появиться зуд.
Как часто нужно мыть голову
В учреждении рассказали, что голову нужно мыть так часто, как этого требует состояние кожи головы. Если она жирная — два-три раза в неделю, сухая — достаточно и одного раза в неделю.
Эксперты подчеркивают, что частота мытья головы зависит от индивидуальных предпочтений. «Волосы накапливают пыль, мертвые частицы кожи, кожный жир. В каком количестве и как быстро вырабатывается кожный жир, зависит от выработки гормонов и возраста», — пояснили в учреждении.
Что лучше — фен или «само высохнет»?
В Центре Роспотребнадзора считают, что естественная сушка волос лучше фена. Однако косметолог-холист и колумнист «Сберегаем вместе» Инесса Генералова придерживается другого мнения. По ее словам, фен более безопасен (при правильном использовании), чем естественная сушка. Дело в том, что волос имеет внешний защитный слой — кутикулу. После контакта с водой чешуйки кутикулы размягчаются и приоткрываются, поэтому их легко травмировать. Чем дольше волосы остаются влажными, тем больше повреждается их защитный слой, они «растягиваются», слабеют и становятся тусклыми.
«Такое “переувлажнение” волос даже называют специальным термином — гигральная усталость. Сушка феном “закрывает” чешуйки кутикулы, поэтому она безопаснее. Ученые доказали, что естественная сушка наносит больший вред волосам, чем фен, при условии, что вы сушите на расстоянии 15 см от волос», — пояснила эксперт.
При этом под мокрыми волосами тепло и влажно, а это идеальная среда для размножения микрообитателей кожи. Регулярная естественная сушка может привести к перхоти, зуду, шелушению. Мокрая подушка же станет уютным «домом» для пылевых клещей. Кроме того, сушка феном выглядит более эстетично, чем волосы, высохшие сами по себе. Мнение косметолога разделяют и многие парикмахеры.
Когда лучше всего мыть голову
Специалисты советуют мыть голову за некоторое время до сна. Так волосы успеют высохнуть. Если хочется воспользоваться феном, проверьте температуру воздуха на своей ладони — поток воздуха не должен обжигать руку. Такая температура воздуха не нарушит структуру волос и не навредит коже головы.
А каждый день можно?
Этот вопрос вызывает много споров. Например, доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Григорий Флакс ранее рассказывал, что при использовании неподходящих средств ежедневное мытье головы может способствовать вымыванию протеинов и липидов и нарушению эпидермального барьера кожи. Могут активизироваться грибы рода Malassezia, нарушается микробиом кожи, что приводит к перхоти. Вместе с тем эксперт отметил, что научных доказательств вреда ежедневного мытья головы на сегодняшний день нет.
Врач-трихолог Оксана Шнайдер советует мыть голову по мере загрязнения. Она предлагает опираться на общие рекомендации:
- при повышенной жирности кожи мыть волосы 1 раз в 2 дня или ежедневно;
- при нормальной работе сальных желез — 1 раз в 3−4 дня;
- при сухой коже — не чаще одного раза в 6−7 дней.
В случае ежедневного мытья лучше использовать pH-нейтральный шампунь, иначе можно столкнуться с сухостью локонов и кожи.
«Важно помнить, что при мытье мы удаляем не только загрязнения, но и естественный защитный слой», — предупредила врач на портале Яндекс. Кью.
Можно ли ложиться спать с мокрыми волосами
Эксперты Центра Роспотребнадзора советуют не расчесывать влажные волосы и не ложиться спать до того, как они высохнут. Иначе во время трения может повредиться структура волоса.
Можно ли давать свою расческу другим
В Центре призывают не давать никому (и даже близким) свою расческу. Это касается и полотенец.
Причины повышенной выработки кожного сала
Такое явление может возникнуть из-за себореи — нарушения работы сальных желез. При такой проблеме нужно обратиться к дерматологу или трихологу. Они подскажут, правильно ли человек выбрал шампунь, могут назначить специальные средства и витамины, добавили специалисты.
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