Россиянам объяснили, как часто и чем нужно мыть голову

В Центре Роспотребнадзора считают, что естественная сушка волос лучше фена. Однако косметолог-холист и колумнист «Сберегаем вместе» Инесса Генералова придерживается другого мнения. По ее словам, фен более безопасен (при правильном использовании), чем естественная сушка. Дело в том, что волос имеет внешний защитный слой — кутикулу. После контакта с водой чешуйки кутикулы размягчаются и приоткрываются, поэтому их легко травмировать. Чем дольше волосы остаются влажными, тем больше повреждается их защитный слой, они «растягиваются», слабеют и становятся тусклыми.