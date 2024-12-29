Россиянам объяснили, где нельзя запускать фейерверки

В новогодние праздники в 12 регионах нельзя будет запускать фейерверки. Также это запретили делать в некоторых городах Подмосковья. В Москве и Тульской области запрет не вводили, но там советуют не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь. Кроме того, в столице и еще семи регионах отказались от централизованных салютов. Эксперты рассказали, где можно получить штраф за запуск фейерверка.
Ограничения на фейерверки ввели в Крыму, Севастополе, Курской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Калужской, Тверской областях, пишет портал «Объясняем. РФ».
Централизованные салюты в этом году не будут запускать в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Саратовской области, в Удмуртии, Республике Коми, Рязани, а также в Камчатском и Пермском краях.
Напомним, независимо от региона салюты нельзя запускать на балконах, возле деревьев, жилых домов и в метель.