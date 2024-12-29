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Россиянам объяснили, где нельзя запускать фейерверки

Ограничения ввели в 12 регионах России.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: ТАСС

В новогодние праздники в 12 регионах нельзя будет запускать фейерверки. Также это запретили делать в некоторых городах Подмосковья. В Москве и Тульской области запрет не вводили, но там советуют не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь. Кроме того, в столице и еще семи регионах отказались от централизованных салютов. Эксперты рассказали, где можно получить штраф за запуск фейерверка.

Ограничения на фейерверки ввели в Крыму, Севастополе, Курской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Калужской, Тверской областях, пишет портал «Объясняем. РФ».

Централизованные салюты в этом году не будут запускать в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Саратовской области, в Удмуртии, Республике Коми, Рязани, а также в Камчатском и Пермском краях.

Напомним, независимо от региона салюты нельзя запускать на балконах, возле деревьев, жилых домов и в метель.