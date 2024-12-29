Россиянам объяснили, где нельзя запускать фейерверки

В новогодние праздники в 12 регионах нельзя будет запускать фейерверки. Также это запретили делать в некоторых городах Подмосковья. В Москве и Тульской области запрет не вводили, но там советуют не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь. Кроме того, в столице и еще семи регионах отказались от централизованных салютов. Эксперты рассказали, где можно получить штраф за запуск фейерверка.