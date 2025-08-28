Россиянам объяснили, что ждет новых водителей с 1 сентября

Кроме того, каждый вопрос будет сопровождаться несколькими вариантами иллюстраций (от трех до шести). Они будут появляться в рандомном порядке. Предполагается, что это лишит кандидатов возможности запоминать правильный ответ по знакомой картинке и заставит их анализировать дорожную ситуацию на каждом этапе экзамена. По словам некоторых автоинструкторов, пока изменения касаются в основном визуальной части экзамена. Возможно, основное количество вопросов останется прежним, но к ним добавят регулярно обновляемые изображения. Окончательный перечень изменений и сроки введения еще обсуждаются. Решение о запуске новой системы примут после завершения доработки экзаменационного комплекса и общественного обсуждения.