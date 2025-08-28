Популярные темы
Россиянам объяснили, что ждет новых водителей с 1 сентября

С сентября в России может серьезно измениться формат теоретического экзамена на получение водительских прав. Поправки коснутся экзаменационных вопросов, структуры заданий и методов оценки знаний кандидатов в водители. Также с 1 сентября планируют повысить пошлины при оформлении документов и получении номерных знаков.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Что с экзаменами

По данным Ura.ru, изменения коснутся количества вопросов для подготовки. Так, их число может увеличиться с нынешних 800 до 3000. Вместе с тем на данный момент разработано чуть более сотни новых заданий. В связи с этим итоговое количество могут скорректировать.

Кроме того, каждый вопрос будет сопровождаться несколькими вариантами иллюстраций (от трех до шести). Они будут появляться в рандомном порядке. Предполагается, что это лишит кандидатов возможности запоминать правильный ответ по знакомой картинке и заставит их анализировать дорожную ситуацию на каждом этапе экзамена. По словам некоторых автоинструкторов, пока изменения касаются в основном визуальной части экзамена. Возможно, основное количество вопросов останется прежним, но к ним добавят регулярно обновляемые изображения. Окончательный перечень изменений и сроки введения еще обсуждаются. Решение о запуске новой системы примут после завершения доработки экзаменационного комплекса и общественного обсуждения.

Что с пошлинами

Также с 1 сентября в России может вырасти размер государственной пошлины при оформлении документов и получении номерных знаков. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной думе.

Сообщается, что повышение пошлины связано с необходимостью актуализировать тарифы, которые много лет не пересматривали. Если поправки примут, стоимость бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) повысится с 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. За пластиковый вариант водитель должен будет заплатить 4,5 тысячи рублей (вместо прежних 1,5 тысячи).

Кстати, ранее стало известно, что с октября власти Москвы смогут ставить шлагбаумы во дворах по упрощенным правилам. Для некоторых жильцов это будет большим плюсом.