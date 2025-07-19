Россиянам объяснили, что нужно сделать перед возможной блокировкой WhatsApp

«Отдельно сохраните медиафайлы. Важные фото, видео и документы из чатов сохраняйте вручную в галерею или файлы устройства. На Android все медиа WhatsApp хранятся в папке WhatsApp/Media во внутренней памяти или на SD-карте — скопируйте всю эту папку на компьютер или внешний накопитель. Пользователям iOS для доступа к файлам приложения могут потребоваться iTunes/Finder или доверенные сторонние инструменты. Обязательно экспортируйте список контактов: поскольку контакты WhatsApp синхронизированы с телефонной книгой, экспортируйте их в стандартный файл .vcf через системные настройки вашего смартфона (Android: приложение “Контакты” → Управление контактами → Импорт/экспорт; iOS: Настройки → Основные → Сброс → Экспорт контактов) и сохраните этот файл отдельно», — сказал эксперт.