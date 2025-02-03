Россиянам объяснили, что делать, если вам отказали в работе из-за знака зодиака

«Вопрос о знаке зодиака на собеседовании — это скорее редкость, чем правило. В большинстве случаев такие запросы не имеют юридической силы и используются лишь как дополнительный инструмент для оценки личности кандидата. Тем не менее, важно помнить о своих правах и не позволять работодателям нарушать ваши личные границы. А также такие вопросы могут восприниматься, как проявление любопытства или попытка создать неформальную обстановку, чем серьезный критерий оценки. Однако если такие вопросы становятся частью отбора, это может говорить о непрофессиональном подходе работодателя. Помните, что ваши профессиональные качества и опыт — это главное, что должно интересовать работодателя, а знак зодиака — это просто интересный факт о вас, не более того», — резюмировала она.